2,2 Millionen Euro: In was die Gemeinde Stiefenhofen 2022 investieren will

Heuer und in den folgenden Jahren will die Gemeinde Stiefenhofen unter anderem in die Ortsdurchfahrt Mutten, die Kläranlage in Oberthalhofen, das Rathaus und einen Parkplatz im Bereich der Mautstraßen zur Königsalpe und der Alpe investieren (Fotos von links oben). Dort wird es an schönen Tagen mitunter eng. Unser Foto ist am Ostermontag entstanden.