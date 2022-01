2,3 Millionen Euro auf der hohen Kante: Wofür Scheidegg Geld ausgibt

Kurhaus, Feuerwehr und mehr: Die Marktgemeinde Scheidegg will 2022 kräfitig investieren und die Schulden weiter abbauen. Warum sie das problemlos kann.

18.01.2022 | Stand: 09:59 Uhr

Komfortabel. So lässt sich die finanzielle Lage der Gemeinde Scheidegg beschreiben. Das lässt sich am Entwurf des Haushalts für dieses Jahr ablesen. Der Markt plant 3,9 Millionen Euro an Investitionen bei weiter sinkenden Schulden. Bürgermeister Ulrich Pfanner spricht von einer „guten Entwicklung“. Er hat den Entwurf des Haushalts zusammen mit Kämmerer Maximilian Pfister und Hauptamtsleiter Jürgen Hörmann nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss in einem Pressegespräch unserer Redaktion vorgestellt.