250 Menschen teilen sich die Bühne in der Argenhalle Gestratz

Rund 250 Sängerinnen und Sänger treten beim Kreischorkonzert am Sonntag in der Argenhalle in Gestratz auf. Ein Ensemble wurde eigens für diesen Anlass gegründet.

17.10.2023 | Stand: 19:25 Uhr

Zehn Chöre aus dem Landkreis Lindau werden am Sonntagabend in der Argenhalle in Gestratz auf der Bühne stehen. Bei einem Kreiskonzert des Bodenseesängerkreises, in dem alle Chöre aus dem Landkreis Lindau organisiert sind, treten rund 250 Sängerinnen und Sänger mit ganz unterschiedlichen Stücken auf. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet eine große Vielfalt an Chorstücken, kündigt Organisator Michael Spiegel an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.