27-Jähriger schlägt Mann in Lindau eine Bierflasche ins Gesicht

In Lindau hat ein 27-Jähriger einem Gleichaltrigen eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde. Das war der Grund für den Angriff.

18.07.2021 | Stand: 14:08 Uhr

Ein 27-jähriger Mann aus Lindau hat am Sonntag gegen 1.30 Uhr an der Ecke Maximilianstraße/Bürstergasse einem gleichaltrigen Mann ebenfalls aus Lindau eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Grund dürfte eine Streiterei der Beiden gewesen sein, so der Polizeibericht.

Der Geschädigte erlitt durch den Schlag mit der Bierflasche eine stark blutende Platzwunde im Gesicht. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten, seine Personalien sind jedoch bekannt. Alkohol dürfte bei der Auseinandersetzung auch eine Rolle gespielt haben.

Der genaue Tathergang muss noch durch die Polizei Lindau geklärt werden. Im Zusammenhang mit der Anzeigenaufnahme wurde ein Zeuge und Begleiter des Täters angetroffen, der erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Daraufhin wurde der 24-jährige Pole in Sicherheitsgewahrsam genommen.

