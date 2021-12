300 Kinder schreiben in Scheidegg ans Christkind - das stand auf den Wunschzetteln

Alle werden in Scheidegg eine Antwort auf ihre Wunschzettel bekommen. Was die Buben und Mädchen sich alles bei der Aktion gewünscht haben.

24.12.2021 | Stand: 05:46 Uhr

In Scheidegg und in Scheffau haben die beiden Himmelspostämter für Kinder ihre Schalter für heuer geschlossen. Wie Marina Boll, die Leiterin von Scheidegg-Tourismus, mitteilt, übermittelten insgesamt etwa 300 Kinder schriftlich oder gemalt ihre Wünsche ans Christkind – und sie alle werden von diesem auch eine Antwort erhalten, und zwar mittels einer persönlich ans Kind adressierten Postkarte mit Scheidegger Weihnachtsmotiven.

„Wir waren sehr überrascht, auf welch vielfältige Weise die Kinder ihre Wünsche zum Ausdruck gebracht haben“, freut sich Marina Boll nicht nur über den regen Einwurf in die himmlischen Briefkästen.

Kinder in Scheidegg bringen Corona-Themen auf den Wunschzettel

Ihre Kollegin Angelika Reichart hat festgestellt, dass Corona und die damit verbundenen Einschränkungen von nicht wenigen Kindern thematisiert worden seien: „Das waren keine rein materiellen Wünsche, sondern es kam einfach zum Ausdruck, wieder unbegrenzt Freunde, Verwandte und nahestehende Personen treffen zu wollen.“

Aber natürlich hatten etliche kleine Absender auch glasklare Vorstellungen davon, was das Christkind unter den heimischen Baum legen sollte. Marina Boll: „Einige verfassten regelrechte Listen, andere schrieben ganz konkrete Spielzeuge drauf -– sogar mit Preisangabe – und wieder andere waren mit Malerei kreativ.“

Das Schild des Himmelspostamts in Scheidegg ist kaum zu übersehen im Ort. Bild: Manfred Sendlinger

Auch wenn die Schalter für das Weihnachtsfest 2021 schon dichtgemacht haben, hat Marina Boll dennoch eine gute Nachricht für alle Kinder, die in den kommenden Tagen noch an den beiden Postämtern in Scheidegg (vor Scheidegg-Tourismus) und Scheffau (zwischen Dorfplatz und Kirche) vorbeischauen: „Wir nehmen bereits Briefe für das Weihnachtsfest 2022 an.“

