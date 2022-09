Nach 34 Jahren verabschiedet sich Wolfgang Dietrich in Weiler. Welcher Haushalt ihm besonders in Erinnerung geblieben ist und was er sich noch gewünscht hätte.

07.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nur eine Frage stand damals zwischen Wolfgang Dietrich und seiner neuen Anstellung als Kämmerer der Gemeinde Weiler-Simmerberg. „Trauen Sie sich das zu?“, wollte der damalige Bürgermeister Heribert Riedmüller wissen. „Ich sagte ja und dann war ich mit 26 Jahren der jüngste Kämmerer im Landkreis“, erinnert sich Dietrich und lacht. 34 Jahre später übergibt er die Verantwortung für das Zahlenwerk der Gemeinde an seine Nachfolgerin Deborah Ender.

