35-Jähriger rastet in Lindauer Spielothek aus

In einer Lindauer Spielothek ist ein 35-jähriger Mann ausgerastet, nachdem er keinen Erfolg beim Glücksspiel hatte. Dabei verletzte er sich an der Hand.

29.10.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Ein 35-jähriger Mann aus Wangen hat am frühen Freitagmorgen gegen 3.00 Uhr in einer Spielothek in Lindau mit der Faust eine Fensterscheibe demoliert. Laut Polizei war der Grund seines Ausrasters wohl sein glückloses Spiel an einem Automaten. Im weiteren Verlauf setzte ein Mitarbeiter der Spielothek Pfefferspray gegen den Mann ein. Daraufhin verließ er die Spielothek, eine Polizeistreife griff ihn aber wenig später auf.

Da sich der Mann beim Schlag gegen die Scheibe an der rechten Hand verletzt hatte, wurde er in das Krankenhaus Lindau gebracht. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er entlassen.

Lesen Sie auch: Polizei fasst gesuchten Österreicher am Riedbergpass