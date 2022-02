41-Jähriger rast mit 109 Kilometern pro Stunde durch Tempo-50-Zone - Kleinkind im Auto

Einen 41-jährigen Raser zog die Polizei in Lindau im Ortsteil Oberreitnau aus dem Verkehr.

06.02.2022 | Stand: 11:23 Uhr

Am Samstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Lindau Geschwindigkeitskontrollen in Lindau – Ortsteil Oberreitnau - durch. Dabei zogen die Beamten einen 41-jähriger Audi-Fahrer aus dem Bodenseekreis aus dem Verkehr, der massiv gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung verstieß. Der Mann war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt maßen.

Der Wagen erreichte eine Geschwindigkeit von 109 Kilometern pro Stunde. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug an der Stelle 50 Kilometer pro Stunde.

Nach Abzug der Toleranz werden dem Mann nun 55 km/h Geschwindigkeitsübertretung innerorts vorgeworfen. Mit im Fahrzeug des Mannes saßen seine Frau und ein Kleinkind. Seitens der Dienststelle wird nun geprüft, ob neben der Verkehrsordnungswidrigkeit noch der Straftatbestand des „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ erfüllt ist. Außerdem drohen ihm mindestens zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Unabhängig davon ist es nicht auszudenken, welche Folgen eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung haben kann. Solch hohe Geschwindigkeiten erwarten andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Spaziergänger, innerorts wohl nicht, wodurch es zu schweren Unfällen kommen kann, wie die Polizei in ihrer Mitteilung anmerkt.

