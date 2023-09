Polizei Ravensburg sucht nach einer 48-jährigen Vermissten - Wer hat sie gesehen?

Wer hat die Vermisste gesehen? Seit Dienstagmorgen ist die 48-Jährige aus Ravensburg verschwunden. Die Polizei sucht nach ihr.

08.09.2023 | Stand: 10:46 Uhr

Bereits seit Dienstagmorgen wird eine 48-Jährige aus Meckenbeuren vermisst. Wie die Polizei berichtet, hatte sich Christine B. zuletzt in einer Klinik in der Ravensburger Südstadt aufgehalten. Gesehen wurde sie letztmals gegen 7.40 Uhr in der Nähe des Ravensburger Bahnhofs. Deshalb könne es nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau dort in einen Zug stieg und wegfuhr.

Die 48-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Orte, die die Vermisste aufsuchen könnte sind laut Polizei Ravensburg, Meckenbeuren, Tettnang und Laupheim.

48-Jährige aus Ravensburg vermisst - So wird die Vermisste beschrieben

Sie ist 1,67 Meter groß, kräftig gebaut und hat schwarze, kinnlange Haare. Sie hat grünblaue Augen und spricht auffällig. Sie trug am Tag ihres Verschwindens ein schwarzes T-Shirt, eine weiß-schwarz gemusterte Stoffhose und Stoffturnschuhe. Ein Foto der Vermissten finden Sie hier.

Hinweise nimmt die Ravensburger Polizei unter Telefon 0751/803-3333, oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

