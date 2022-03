50 Paletten Hilfsgüter aus dem Westallgäu gehen in die Ukraine

Eine Ukrainerin hatte in Wangen gesammelt. Ein Sattelzug der Spedition Müller bringt sie an die Grenze. Und auch eine Brauerei ist mit an Bord. Wie es dazu kam.

09.03.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Ein Sattelzug mit 50 Paletten Hilfsgütern hat sich am Mittwoch aus dem Westallgäu auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht. An Bord waren unter anderem Hygieneartikel, warme Decken, Babynahrung, Windeln, Handschuhe, Konserven – Dinge, die derzeit in dem osteuropäischen Land besonders dringend benötigt werden. Organisiert hat die Aktion Anna Trifonowa aus Wangen. Sie stammt aus der Ukraine.

Trifonowa hatte die Hilfsgüter bei Eisen Thiermann gesammelt. Ihr Mann Alex Trifonow arbeitet bei dem Unternehmen. Fast im Minutentakt haben Bürger dort in den vergangenen Tagen Waren abgegeben. In Hallen des Unternehmens haben Helfer die Güter vorsortiert.

Spedition Müller und Brauerei Farny helfen der Ukraine

Den Sattelzug für den Transport nach Osteuropa stellt die Spedition Müller in Opfenbach. Alex Trifonow hat dort 13 Jahre als Möbler und Fahrer gearbeitet, er kann den Sattelzug also fahren. Mit im Team dabei ist sein Kollege Markus Burtstaller und Frank Hofheinz – Mitarbeiter der Spedition Müller. Dem Sattelzug schloss sich auch noch ein Lkw bei der Brauerei Farny an. Mit im Konvoi war zudem ein Sprinter, ebenfalls voll mit Hilfsgütern.

Die Hilfsgüter gehen an die ukrainische Grenze und werden dort auf Lkw oder kleinere Fahrzeuge umgeladen, je nachdem, welchen Übergabepunkt die Fahrer ansteuern können. Gedacht sind die Spenden für Menschen im Zentrum der Ukraine, die aktuell schwer unter dem Überfall Putins und seiner Truppen leiden.

Frau aus Wangen: Eltern sind noch im Kriegsgebiet

Anna Trifonowa ist in der Ostukraine aufgewachsen. Ihre Eltern leben noch heute dort, 30 Kilometer Luftlinie von Saporischschja entfernt, jener Stadt mit Europas größtem Atomkraftwerk, das in der vergangenen Woche angegriffen wurde: „Mein Vater hat inzwischen den Keller umgebaut, auch für die Nachbarskinder, die nicht geflüchtet sind und dort Schutz finden können“, berichtete sie der Schwäbischen Zeitung.

Anna Trifonowa hatte angesichts der Bilder und Nachrichten aus ihrem Heimatland überlegt, „wie wir helfen können“ und die Bürger um Spenden gebeten. Die haben das in großem Maß getan. „Die Menschen hier sind sehr großzügig und hilfsbereit“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen. Anna Trifonowa selber dürfte ein gutes Beispiel der Völkerverständigung sein. 2008 kam sie als Au Pair-Mädchen nach Deutschland, seit zwölf Jahren lebt sie in Wangen. Ihr Mann stammt aus Kasachstan.