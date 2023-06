Eine runde Sache: 5000 Bierdeckel machen Werbung für Scheidegg

Der Markt Scheidegg setzt bei der Vermarktung auf Werbeträger der besonderen Art. Wo sie eingesetzt werden und wie die Urlauber an Infos über den Kurort kommen.

08.06.2023 | Stand: 05:28 Uhr

Der Markt Scheidegg wirbt künftig auch auf Bierdeckeln. Friederike Grau und Monika Dietrich von Scheidegger Tourismus haben den Mitgliedern des des Haupt- und Tourismusausschusses die ersten Exemplare der runden Werbeträger vorgestellt. 5000 Stück werden davon aufgelegt.

(Lesen Sie auch: Darum war das ZDF zu Besuch im Westallgäu)

Auf der Vorderseite der Bierdeckel ist die ökumenische Hubertuskapelle im Ortsteil Forst mit einer bunten Frühlingswiese im Vordergrund und der noch schneebedeckten Nagelfluhkette im Hintergrund abgebildet. Die Kapelle ist eines der am häufigsten fotografierten Motive im Westallgäu.

Das Ortslogo und ein Hinweis auf die Scheidegger Internetpräsenz finden sich ebenfalls auf der Vorderseite.

Scheidegg setzt auf Bierdeckel mit QR-Code

Die Rückseite ist mit dem Spruch „Willkommen in Scheidegg im Allgäu! Was gibt’s Neues?“ versehen. Zudem ermöglicht der aufgedruckte QR-Code einen sofortigen Zugriff auf die aktuellen und kommenden Veranstaltungen in der Gemeinde.

„Die Verteilung der Bierdeckel an die Gastronomen ist bereits angelaufen“, informierte Monika Dietrich.

(Lesen Sie auch: Skywalk Allgäu in Scheidegg lockt 186.000 Besucher im Jahr an)