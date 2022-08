70 Hersteller kommen zum Käsefest nach Lindenberg

Nach zwei Jahren Pause gibt’s wieder ein Käse- und Gourmetfest in Lindenberg. Produzenten aus vielen verschiedenen Ländern werden erwartet.

Für viele ist es das schönste Fest im Westallgäu: 70 Anbieter erwartet die Stadt Lindenberg am Freitag, 26., und Samstag, 27. August, zum Käse- und Gourmetfest. Ein Schwerpunkt ist das Thema Regionalität. „Gerade in Zeiten von Lieferkettenproblemen gibt sie Stabilität“, sagt City-Manager Sascha Schmid.

Die zweijährige Coronapause haben nicht alle Anbieter, die in der Vergangenheit nach Lindenberg gekommen sind, überstanden. Ein Problem, die Lücken zu schließen, hatte die Stadt nicht. Es gab genügend Hersteller auf der Warteliste. „Wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet“, sagt Schmid.

Käseproduzenten aus Spanien, Ungarn und Irland kommen nach Lindenberg

Zugesagt haben neben Herstellern aus den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden auch Produzenten aus Italien, Spanien, Ungarn und Irland. Sie bieten ihre Erzeugnisse am Freitag von 15 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr auf der Gourmetmeile im Zentrum Lindenbergs an. Dort wird es neben einer riesigen Auswahl an Käsesorten auch süße Leckereien, Wein, Schnaps und Wurst geben – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Schließlich geht es an den beiden Tagen nicht nur um Käse sondern grundsätzlich um das Thema Genuss, sagt Schmid.

Darum dreht sich auch ein erheblicher Teil des Rahmenprogramms. Am Samstag präsentieren Betriebe der Allgäuer Käsestraße ab 10.30 Uhr in der Goethestraße ein Schaukäsen. Käsermeister gewähren bis zur Mittagszeit einen Einblick in die traditionelle Käseherstellung im Kupferkessel. Um die Käsestraße geht es auch am Freitagabend auf der Bühne. Dort ist zudem am Samstag ab 13 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema Regionalität vorgesehen – moderiert von Thomas Bergert.

Geplant ist auch ein musikalisches Programm. Am Freitag spielen ab 15.30 Uhr Stadlblech. Die Band aus Lindenberg wird um 19 Uhr von Live Time abgelöst. Vor der Stadtpfarrkirche in der Goethestraße sollen die „Vier Stadelmusikanten“ ab 16 Uhr für Stimmung sorgen. Am Samstag sind die Imperial Jazz Band zum Frühschoppen, die TSZ Musikanten (ab 14.30 Uhr) und Wildbock (19 Uhr) angesagt. In der Goethestraße spielt ab 16 Uhr Musikuss. Das Programm endet an beiden Tagen um 23.30 Uhr.

