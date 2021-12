75-Jähriger soll Christbaum von Plantage bei Friedrichshafen gestohlen haben

Ein 75-jähriger Mann wird beschuldigt, einen Christbaum gestohlen zu haben. Der Förster will den Baum wiedererkannt haben.

03.12.2021 | Stand: 15:44 Uhr

Ein 75-jähriger Mann soll eine Silbertanne in einer Christbaumplantage bei Friedrichshafen gefällt und einfach mitgenommen haben. Das teilt die Polizei mit. Demnach will der Förster der Plantage den Baum auf einer Terrasse in einem Wohngebiet in Friedrichshafen wiedererkannt haben. Daraufhin rief der die Polizei. Bis die Beamten vor Ort waren, hatte der 75-Jährige die Tanne bereits entsorgt. Die Polizei ermittelt, dem Mann droht eine Anzeige. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

