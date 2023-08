80 Jahre nach seinem Tod: Jagdpilot aus Lindenberg findet die letzte Ruhestätte

Beim Luftkampf über den Niederlanden wird der Lindenberger Karl Becker am 1943 abgeschossen – was ihm genau passiert ist, blieb fast 80 Jahre lang im Dunkeln.

13.08.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Fast auf den Tag genau 80 Jahre lang ist es her, dass der Lindenberger Karl Becker sein Leben im Zweiten Krieg verloren hat, seine letzte Ruhestätte fand er jedoch erst kürzlich auf dem deutschen Soldatenfriedhof im niederländischen Ysselsteyn: Am 28. Juni wurden dort die sterblichen Überreste des Jagdpiloten begraben. Als einziger Hinterbliebener war sein Patenkind Werner Bauer vor Ort, der nur wenige Wochen später selbst völlig überraschend verstorben ist. Im Gespräch mit unserer Redaktion Mitte Juli hatte der 81-Jährige noch von einer „ergreifenden Beisetzung“ berichtet. In seinem Sinne stimmte seine Familie zu, die bewegende Geschichte über das Schicksal seines Onkels zu veröffentlichen.

