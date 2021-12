Rekordzahl: Im Westallgäu-Klinikum in Wangen kommen so viele Babys zur Welt wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Von Jan Peter Steppat

31.12.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Zwischen Weihnachten und Silvester ist in Wangen das 800. Kind des Jahres geboren worden. Das teilt die Oberschwaben-Klinik (OSK) als Träger mit. So viele Geburten hatte es in dem Krankenhaus seit 20 Jahren nicht mehr gegeben.