Einen Tag nach dem tödlichen Unfall steht Scheidegg unter Schock. Als die Feuerwehr den Unglücksort absperrte, filmten Gaffer die Rettungsarbeiten.

30.12.2022 | Stand: 18:27 Uhr

Ein kleiner Rosenstrauß am Rand des Gehsteigs, daneben eine brennende Kerze. Auch ein paar weiße Linien auf dem Asphalt weisen darauf hin, dass an dieser Stelle in der Prinzregent-Luitpold-Straße in Scheidegg ein Unglück geschehen ist. Eine 64-jährige Frau wurde hier überfahren und starb später an ihren Verletzungen. Sie war mit ihrem wenige Monate alten Enkelkind im Kinderwagen und ihrer 31-jährigen Tochter unterwegs gewesen, als ein 89-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in die Gruppe fuhr.

