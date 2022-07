Reifen platzt bei voller Fahrt auf der Autobahn bei Weißensberg - Unfall mit Totalschaden

Bei voller Fahrt auf der A96 hat ein Mann seinen kompletten Vorderreifen samt Felge verloren. Auch ein zweites Fahrzeug war in den Unfall verwickelt.

14.07.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Weil sein Reifen bei voller Fahrt auf der A96 platzte, hat ein 57-Jähriger einen Unfall bei Weißensberg gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochnachmittag in Richtung München unterwegs. Bei der Anschlussstelle Weißensberg platzte der linke Vorderreifen Reifen plötzlich und der Fahrer verlor dadurch das komplette Rad mitsamt Felge.

Weißensberg: Autofahrer aus der Schweiz kann Reifen auf der Straße nicht mehr ausweichen

Der Fahrer kam ins Schleudern, prallte gegen die linke Mittelschutzplanke und brachte sein Auto etwa 80 Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Autofahrer aus der Schweiz konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Reifen nicht mehr ausweichen und fuhr dagegen. Auch er bleib auf dem Seitenstreifen stehen.

An dem Wagen des 57-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Am Fahrzeug des Schweizers entstand ein Schaden von 1000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an der Mittelschutzplanke liegt bei 500 Euro.

