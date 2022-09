Aquaplaning auf der A96: Fahrer kommt bei Aichstetten von der Fahrbahn ab

Einsetzender Starkregen auf der A96 bei Aichstetten im Landkreis Ravensburg: Ein Fahrer kommt wegen Aquaplaning von der Fahrbahn ab.

01.09.2022 | Stand: 15:56 Uhr

Auf der A96 bei Aichstetten (Landkreis Ravensburg) hat es am Mittwochmorgen einen Unfall wegen Aquaplaning gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-jähriger Autofahrer gegen kurz nach 8 Uhr auf der Autobahn in Richtung Lindau unterwegs. Zwischen Aitrach und Aichstetten geriet er in einen Platzregen.

Auf der nassen Straße kam der 51-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch, durchbrach einen Weidezaun und kam neben der Autobahn zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall auf der A96 unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Wie hoch der entstandene Schaden am Weidezaun ist, ist laut Polizei derzeit unbekannt.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.