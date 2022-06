Mann verliert bei Starkregen auf der A96 Kontrolle über sein Auto und wird schwer verletzt

Auf der A69 bei Aitrach im Landkreis Ravensburg verursachte ein Autofahrer einen Unfall. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

14.06.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Am Montagmorgen hat ein 41-Jähriger auf der A96 bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) während Starkregens in Fahrtrichtung Memmingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei fuhr der Autofahrer mutmaßlich zu schnell in eine Baustelle, wo er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß gegen die rechte Leitplanke, geriet ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Unfall auf der A96 bei Aitrach: Vier Stunden Stau

Das Auto des Mannes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Wegen den aus dem Auto austretenden Flüssigkeiten, Teilen auf der Fahrbahn und beschädigten Leitplanken musste die A96 für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

