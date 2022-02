Autofahrer baut Unfall auf der A96 bei Lindau - war er betrunken?

Auf der A96 bei Lindau hat ein Autofahrer am Freitagabend einen Unfall gebaut. Einen Alkoholtest verweigerte er bei der Unfallaufnahme.

Am späten Freitagabend hat ein Autofahrer an der A96-Autobahnausfahrt bei Lindau einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen den Autofahrer beobachtet, wie er bereits über mehrere Kilometer in Schlangenlinien fuhr. An der Ausfahrt zog er sein Auto dann scharf nach rechts und steuerte direkt auf das dortige Verkehrsschild zu.

Unfall auf der A96 bei Lindau: Autofahrer verweigert Alkoholtest

Beim Zusammenstoß entstand an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch war. Einen Alkoholtest vor Ort verweigerte der Autofahrer, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei. Die Polizei klärt nun, ob er überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt.

