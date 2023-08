Polizei stellt Waffen und Drogen-Pilze bei Grenzkontrolle in Lindau sicher

Mehrere Waffen und Drogen stellte die Polizei bei Grenzkontrollen in Lindau und auf der A96 sicher.

10.08.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Bei Grenzkontrollen auf der A96 in Lindau hat die Polizei am Mittwoch Waffen und getrocknete Pilze sichergestellt. Wie die Beamten mitteilen, entdeckten sie bei einem 30-jährigen Autofahrer eine Taschenlampe, die zu einem Elektroschocker umfunktioniert war. Zudem lag neben dem Fahrer ein Springmesser in greifbarer Nähe.

Sowohl bei der umfunktionierten Taschenlampe als auch bei dem Springmesser handelt es sich laut Polizei um verbotene Waffen. Diese wurden deshalb sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

43-Jähriger hat getrocknete Drogen-Pilze bei sich

Am frühen Abend kontrollierten die Beamten einen 43-Jährigen, der zu Fuß am Grenzübergang unterwegs war. Dieser hatte mehrere Verpackungen mit getrockneten Pilzen bei sich. Die Polizei stellte fest, dass diese verboten sind und gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Gegen den 43-Jährigen wurden die Ermittlungen eingeleitet.

