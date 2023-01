Auto überschlägt sich auf Parkplatz an der A96 bei Wangen und fängt Feuer

Auf einem Parkplatz an der A96 bei Wangen hat sich ein Auto nach einem Unfall überschlagen. Der Unfallverursacher hatte über zwei Promille.

Von Allgäuer Zeitung

02.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auf dem Parkplatz Humbrechts an der A96 in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) hat sich am Sonntagabend ein Auto überschlagen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Er hatte laut den Beamten "weit mehr als zwei Promille intus" und konnte zudem keinen Führerschein vorweisen.

