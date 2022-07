Lkw-Anhänger umgekippt: Langer Stau auf der A96 bei Wangen

Auf der A96 bei Wangen ist am Montag der Anhänger eines Lkws hinter dem Herfatztunnel umgekippt. Ein langer Stau war die Folge.

12.07.2022 | Stand: 17:35 Uhr

Auf der A96 bei Wangen ist am Montag gegen 10 Uhr der Anhänger eines Lkws umgekippt. Der Vorfall sorgte laut Polizei für längere Verkehrsbehinderungen. Der Anhänger hatte sich auf der Fahrt auf der A96 in Richtung Lindau aufgeschaukelt und war nach dem Verlassen des Herfatztunnels umgekippt. Dabei wurde die Tunneldecke an mehreren Stellen beschädigt.

Ein Abschleppdienst musste den leeren Anhänger bergen. Dabei kam es längere Zeit zu einem Stau auf der A96, die zeitweise voll gesperrt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden am Lkw und an der Tunneldecke beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt 2000 Euro.

