Ein Verletzter und 20.000 Euro Schaden bei Hagelunfällen auf A96 bei Weißensberg

26.04.2023 | Stand: 14:46 Uhr

Heftige Hagelschauer haben zu mehreren Unfällen mit einem Verletzten auf der A96 im Landkreis Lindau geführt. Laut Angaben der Polizei, verlor ein 52 Jahre alter Autofahrer bei Weißensberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte auf den Grünstreifen, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt.

63-Jähriger krachte fast ungebremst in ein anderes Auto

Ein 45 Jahre alter Autofahrer habe die Gefahr am Dienstagnachmittag an derselben Stelle erkannt und sein Warnblinklicht eingeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Ein 63-Jähriger habe das jedoch zu spät bemerkt und ist ihm mit seinem Wagen fast ungebremst ins Heck gefahren. Dabei wurde er den Angaben zufolge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unversehrt.

Beteiligte Autos wurden abgeschleppt. Schaden: 20.000 Euro

Alle drei Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

