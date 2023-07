Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall auf der A96 bei Sigmarszell

Ein beschädigter Lkw steht auf der A96 bei Sigmarszell und blockiert den rechten Fahrsteifen. Der Fahrer ist betrunken.

09.07.2023 | Stand: 12:32 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein betrunkener Lkw-Fahrer auf der A96 bei Sigmarszell (Landkreis Lindau) einen Unfall gebaut. Der Fahrer hatte 1,1 Promille, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Gegen 1.20 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie einen liegengebliebenen Lkw auf der A96 in Fahrtrichtung München entdeckt hatten. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Gefahrgut-Tanklastzug.

A96 bei Sigmarszell: Beschädigter Lkw blockiert die Fahrbahn

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Lkw stark beschädigt war. Das Fahrzeug war rückwärts in die Leitplanke gerollt und hatte sich dort verkeilt. Dadurch wurden die Zugmaschine und der Auflieger beschädigt. Weil die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch bemerkten, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Lkw musste abgeschleppt werden, weil dieser die rechte Fahrbahn der A96 blockierte.

