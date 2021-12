Der Skilift in Scheidegg startet am 11. Dezember in die Saison. Wie die Gemeinde, die Skischule Haisermann und der Skiclub Mögggers das Angebot ausgebaut haben.

10.12.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Der Schnee an der deutsch-österreichischen Grenze liegt 60 Zentimeter hoch, die Pistenraupe hat die Hänge präpariert, die Bügel hängen am Seil: Der Luggi-Leitner-Lift in Scheidegg ist bereit für den Saisonstart am Samstag. Bürgermeister Uli Pfanner spricht von einer „gemeinsamen Kraftanstrengung“. Neben der Gemeinde und dem Skiclub Möggers als Eigentümer des Lifts haben Sport Hauber und die Skischule Haisermann das Angebot erheblich ausgebaut.