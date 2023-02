Bürgermeister schlägt Wertstoffinsel neben Kinderspielplatz vor - wie die Reaktion ausfällt

Gestratzer Bürgermeister Engelbert Fink schlägt Standort im Ortsteil Brugg vor. Wie das bei den Anwohnern ankommt, die sich eine Insel gewünscht hatten.

Der Gestratzer Bürgermeister Engelbert Fink ist ein wenig ratlos: Erst sprachen ihn Bewohner des Ortsteils Brugg an, dass es schön wäre, wenn es auch bei ihnen eine Wertstoffinsel geben würde. Dann machte Fink einen möglichen Standort auf einem Gemeindegrundstück aus und verkündete die frohe Botschaft im Mitteilungsblatt der Kommune. Doch damit löste er nicht etwa Freude und gar Begeisterung aus, sondern durchweg negative Reaktionen. Denn der Standort gefällt den Anwohnern nicht. Und auch im Gemeinderat gab es eine lebhafte Diskussion zu dem Thema.

Bislang gibt es in Gestratz nur eine Station für Müllentsorgung

Bislang gibt es in Gestratz mit seinen gut 1300 Einwohnern nur eine Wertstoffinsel bei der Argenhalle. Mancher Bewohner von Brugg musste schon häufig die Erfahrung machen, dass er seine Wertstoffe ins Auto gepackt und in die Dorfmitte gefahren war, um dort vor einem bereits randvollen Container zu stehen. In der Tat empfiehlt der zuständige Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) mit Blick auf die Einwohnerzahl des Orts eine zweite Wertstoffinsel. Die macht, angesichts der zahlreiche Haushalte, in Brugg Sinn.

Ins Auge gefasst hatte Bürgermeister Fink eine Fläche am Rande des Spielplatzes in der Straße An der Röslwies. Dort sei es möglich, eine bereits vorhandene, bislang nicht genutzte Stellfläche zu verbreitern, befand er. Dann könnten die sechs Container für Altpapier, Dosen und verschiedene Sorten Altglas dort stehen. Ein Vorteil des Standorts aus Sicht von Fink: Davor befindet sich eine recht große Asphaltfläche, auf der der Lastwagen des ZAK beim Austausch der Container gut wenden könnte.

Diese Fläche schlagen Anwohner vor

Mit dem „Aufschrei der Bevölkerung“ gegen diesen Standort war auch ein alternativer Vorschlag verbunden. Ins Spiel brachten Anwohner eine Fläche am Rande des Bolzplatzes, die sich außerhalb der geschlossenen Bebauung befindet. Dort könne der Lkw allerdings nicht rangieren und müsste in der Folge ein größeres Stück rückwärts fahren. Deshalb verwarf Fink diesen Vorschlag.

So äußern sich die Gemeinderäte

Klaus Buhmann berichtete, dass bereits eine Unterschriftenaktion in Brugg gestartet worden sei, um die Wertstoffinsel am Spielplatz zu verhindern: „Es sind echt viele dagegen.“ Gebhard Baur zeigte Verständnis für die Bedenken: „Es geht auch um die Lärmbelästigung beim Einwerfen der Flaschen.“ Und Ewald Kinzelmann verwies auf Geruchsprobleme und zahlreiche Wespen im Umfeld der Container insbesondere im Sommer. Ulrike Schmid schließlich kritisierte, dass der Gemeinderat vorab nicht eingebunden worden sei und aus dem Mitteilungsblatt von den Plänen erfuhr.

Roland Baur wiederum verstand die ganze Diskussion nicht: „Es kann doch jeder eine Papiertonne hertun oder zum Wertstoffhof fahren.“ Und Christine Kinzelmann verwies darauf, dass in jedem Haushalt Wertstoffe anfallen und folglich jeder Bedarf habe – und eine Wertstoffinsel dann auch in seiner Nähe akzeptieren müsse.

Der Bürgermeister will sich nun auf die Suche nach einem anderen Standort machen. Fink verwies jedoch darauf, dass die Gemeinde kaum Flächen in Brugg besitze.