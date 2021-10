Comedian David Kebekus erzählt in Lindenberg von Vergleichen mit seiner berühmten Schwester, vom Single-Dasein – und will mehr über sein Publikum wissen.

01.10.2021 | Stand: 17:37 Uhr

„Faul sein, das ist cool“, sagt Comedian David Kebekus auf dem Kulturboden während der Kulturtage. Hunderte Male habe er sein Gitarrenheft für Anfänger in die Hand genommen, das Instrument beherrscht er trotz allem nicht. Erleichterung verschafft ihm ein einziger Handgriff: Mit einem dicken Filzstift streicht er das Ziel „Gitarre lernen“ von seiner Liste. „Wieder was geschafft“, zumindest fühle es sich so an. Das Publikum jedenfalls lacht.