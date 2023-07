Abiturfeier am Gymnasium Lindenberg: „Bleiben Sie wild“

63 junge Menschen aus dem Westallgäu haben am Gymnasium Lindenberg ihre Abiturzeugnisse erhalten. Welche Ratschläge sie bekommen haben.

30.06.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Eine ganze Liste an guten Ratschlägen erhielten am Freitag 63 junge Frauen und Menschen gemeinsam mit ihren Abiturzeugnisse und jede Menge Glückwünschen. Bei der Abiturfeier am Lindenberger Gymnasium wünschten Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Elternsprecher sowie Landrat und Bürgermeister den Schülerinnen und Schülern alles Gute für die Zukunft und gratulierten ihnen zum „höchsten Bildungsabschluss Bayerns“.

