In der Hauptstraße in Lindenberg sollen 16 Wohnungen entstehen. Aber auch die Verwaltung ist dagegen. Was dem Gremium an den Plänen nicht gefällt.

16.01.2022 | Stand: 18:01 Uhr

16 Wohneinheiten, verteilt auf drei Geschosse plus Terrassengeschoss, dazu eine Tiefgarage: Einen solchen Neubau möchte ein Bauherr in der Hauptstraße in Lindenberg umsetzen. Dazu möchte er das gelbe Wohnhaus mit der Hausnummer 85 abreißen, das zwischen Autohaus und früherer Hutfabrik gelegen ist. Eine entsprechende Bauvoranfrage hat er bei der Stadt eingereicht. Sie kam nun im Bauausschuss auf den Tisch – doch die Stadträte haben sich einstimmig gegen das Vorhaben ausgesprochen.