In Lindenberg haben etliche Kinder für den Herbst keinen Krippenplatz bekommen. Wie eine Mutter die Situation erlebt und was die Stadt sagt.

25.05.2021 | Stand: 18:49 Uhr

In Lindenberg gibt es 338 Kindergarten- und 72 Krippenplätze. In der Regel werden pro Jahr etwa 100 Kinder für den Kindergarten angemeldet und 60 für die Krippe. In diesem Jahr sind es aber deutlich mehr Krippenkinder als sonst – und im September werden weniger Plätze frei als üblich. Das bestätigt die Stadt auf Nachfrage. Deshalb können etliche Kinder zunächst nicht in der Krippe untergebracht werden – trotz Rechtsanspruch.