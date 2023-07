Abschied von einem Kommunalpolitiker und Vereinschef

Nachruf: Drei Jahrzehnte war Reinhold Freudig Mitglied im Stadtrat in Lindenberg. Noch längere Zeit hat er den Turnerspielmannszug geleitet.

Als Stadtrat und Vorsitzender des TSZ Lindenberg war Reinhold Freudig einer der sehr bekannten Lindenberger. 30 Jahre lang gehörte er dem Kommunalparlament an, noch länger führte er den TSZ. Jetzt ist Reinhold Freudig im Alter von 79 Jahren gestorben.

Fest verwurzelt im Westallgäu

Reinhold Freudig war fest im Westallgäu verwurzelt. Aufgewachsen ist er auf der Kellershub in Lindenberg. Sport, Musik und die Kommunalpolitik haben sein ehrenamtliches Engagement geprägt. 1979 wurde er Vorsitzender des TSZ Lindenberg, nachdem er zuvor schon Kassier und stellvertretender Vereinschef gewesen war. Eigentlich habe er nur fünf Jahre in dem Amt bleiben wollen, sagte er einmal über seine Vorstandstätigkeit. Geworden sind es 31.

In der Zeit hat der TSZ die Zahl seiner Mitglieder von 500 auf 1500 fast verdreifacht. Anfangs bot der Verein nur Boxen, Handball, Turnen, Faustball, Wandern und Judo an. Dann öffnete sich der TSZ für Trend- und Jugendsportarten, wie Aerobic, Badminton oder Jazzdance. Die Entwicklung sei unbedingt nötig gewesen, um den Verein am Leben zu halten, sagte Freudig einmal. Der Bilanzbuchhalter – beschäftigt bei der Aktienbrauerei in Simmerberg – führte den Gesamtverein, nebenbei aber auch noch über Jahre hinweg die Abteilung Musik. Oft habe er sich bis tief in die Nacht hinein mit Vereinsarbeiten beschäftigt, blickte er bei seinem Abschied aus dem Ehrenamt zurück. Die Sanierung der TSZ-Halle und die Einrichtung einer Geschäftsstelle gehören zu den sehr bedeutenden Dingen, die der Verein in Freudigs Ära umsetzte.

Das Ohr nah an den Bürgern von Lindenberg

Reinhold Freudig war bekannt in der Stadt. Das half ihm in der Kommunalpolitik. Erstmals wurde er 1984 in das Gremium gewählt. Dort blieb er 30 Jahre lang. Als Stadtrat gehörte er zu den Kommunalpolitikern, die ihr Ohr nahe am Bürger haben. Durchaus konservativ geprägt, war Freudig Mitglied der Freien Wähler. Zwei Wahlperioden lang war er auch ehrenamtlich tätiger Dritter Bürgermeister. Nicht zuletzt die offiziellen Besuche bei Altersjubilaren hat er nach eigenem Bekunden in dem Amt gerne übernommen.

Für seine Verdienste hat Reinhold Freudig bei seinem Abschied aus dem Stadtrat den Goldenen Ring der Stadt erhalten. „Es gab viel Gutes und viel Schlechtes. Aber mir hat’s gefallen“, bekannte er zum Abschied.

Reinhold Freudig hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 7. Juli, 10.30 Uhr in der Aureliuskirche statt mit anschließender Beisetzung auf dem Bergfriedhof.