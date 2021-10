Bewusst stellt Pfarrer Johann Mair an das Ende seiner Zeit in Stiefenhofen einen Dankgottesdienst. In den Reden wird deutlich, warum er so beliebt war.

10.10.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Das konnte auch kühles Herbstgrau, ein Krankenhausaufenthalt und Corona nicht verhindern: Viele Gläubige aus den Reihen der bisherigen Pfarreiengemeinschaft (PG) Stiefenhofen haben es sich am Sonntag nicht nehmen lassen, sich von Pfarrer Johann Mair zu verabschieden. Gemeinsam feierten sie mit ihm in der Pfarrkirche St. Martin einen Dankgottesdienst und kamen anschließend mit ihm im Freien bei einem Stehempfang nochmals ins Gespräch.