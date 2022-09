Achtelfinale im WFV-Pokal: Gegner des FV Weiler steht fest

Der FV Rot-Weiß Weiler hat es im Achtelfinale des WFV-Pokals am 1. November mit einem höherklassigen Klub zu tun. Das heißt: Der Landesligist hat ein Heimspiel,

20.09.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Der ganz große Name ist es nicht geworden. Nicht Ulm, nicht die Stuttgarter Kickers. Kein Ex-Bundesligist. Aber dennoch ein attraktiver Gegner mit Tradition.

Der FV Rot-Weiß Weiler hat im Achtelfinale des WFV-Pokals ein Heimspiel gegen Oberligist TSG Backnang. Der Spiel findet an Allerheiligen statt (Dienstag, 1. November, 14 Uhr).

Die TSG Backnang ist ein Traditionsklub aus der Metropolregion Stuttgart und war in der vergangenen Saison starker Tabellendritter in der Oberliga Baden-Württemberg.

Derzeit ist sie allerdings noch nicht ganz so in Schwung gekommen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Pfeifer steht im Moment auf Rang 16.

Nichtsdestotrotz sind die Gäste natürlich der Favorit in diesem Spiel. Schließlich spielen sie zwei Ligen höher als die Rot-Weißen, die derzeit Zweiter in der Landesliga Württmberg sind.

Achtelfinale im WFV-Pokal findet an Allerheiligen statt

Das Achtelfinale des Verbandspokals findet statt am Dienstag, 1. November, um 14 Uhr. Dem Sieger winkt nicht nur der Einzug in die nächste Runde, sondern auch bares Geld: Der WFV schüttet an alle Viertelfinalisten eine Prämie in Höhe von 2500 Euro aus.

Der FVW ist im laufenden Wettbewerb noch ohne Gegentor. Er kegelte die Landesliga-Konkurrenten TSV Eschach (2:0) und TSG Balingen II (5:0) sowie den höherklassigen Verbandsligisten TSV Berg (1:0) aus dem Rennen.

WFV-Pokal, Achtelfinale (Auslosung)