Ändert ein neues Wohnhaus den Charakter der Martinstraße in Lindenberg?

In Lindenberg soll ein Gebäude mit neun Wohneinheiten entstehen. Obwohl es nicht zu den Nachbargebäuden passt, will der Stadtrat es noch nicht abgelehnt.

08.04.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Für Dr. Werner Hofstetter (Freie Wähler) war klar: „Heute geht es um die Entscheidung, ob wir die alte Martinstraße wollen oder Gierenbach II“. Denn der Bauausschuss des Lindenberger Stadtrates hatte sich mit einem besonderen Bauantrag zu beschäftigen: Den geplanten Abriss eines Gebäudes in der Martinstraße und dem geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses an gleicher Stelle. Formell war es aufgrund seiner Abmessungen abzulehnen, denn es passt sich in die direkte Umgebung nicht ein. Aber die ändert sich wohl schon bald.

Die Martinstraße ist in einer besonderen Situation. Oberhalb sind schon vor knapp zehn Jahren große Mehrfamilienhäuser im Bereich Dürrenbühl entstanden. Für sie gilt ein eigener Bebauungsplan. Den gibt es für die Martinstraße nicht. Deshalb haben sich Neubauten hier an der umliegenden Bebauung zu orientieren. Doch nach Auskunft des Landratsamtes sind dabei nur die Gebäude in der Straße selbst zu berücksichtigen, nicht jene im Dürrenbühl.

Lesen Sie dazu auch: Dürrenbühl: Umstrittenes Baugebiet in Lindenberg nimmt nächste Hürde

In der Martinstraße in Lindenberg gibt es bisher viele Ein- und Zweifamilenhäuser

Die Martinstraße ist bislang von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt. Dazu zählt auch das Anwesen mit der Hausnummer 7, das früher zu der Gärtnerei Unmuth gehörte. Nach dem Abriss soll auf der Fläche ein 20 Meter tiefes Gebäude mit Tiefgarage und neun Wohneinheiten entstehen. Zum Vergleich: Die anderen Gebäude in der Martinstraße sind durchschnittlich nur zehn Meter tief. Auch eine andere Zahl verdeutlicht, dass sich das geplante Projekt deutlich von den anderen Häusern in der Martinstraße unterscheidet: Die Grundflächenzahl. Sie drückt aus, wie groß eine Bebauung im Verhältnis zur Grundstücksgröße ist. Liegt sie bei 1,0, dann ist ein Grundstück völlig bebaut. Bislang liegt sie in der Martinstraße zwischen 0,2 und 0,35. Das bisherige Gebäude liegt bei 0,29.

So groß soll der Neubau in der Martinstraße werden

Der Neubau hingegen brächte es auf eine Grundflächenzahl von 0,72. Aufgrund der Hanglage und der vergleichsweise tiefen Bebauung wäre auch die Tiefgarage teilweise zu sehen. Die Folge: Das eigentlich dreigeschossige Gebäude erscheint nach Süden hin viergeschossig.

Für Bürgermeister Eric Ballerstedt ist klar: „Das Haus verändert den Charakter der Straße“. Das allerdings werde auch die im Bereich des künftigen Baugebietes „Gierenbach II“ geplante Bebauung tun. So verwies auch Jürgen Lau (Grüne) darauf, dass sich das jetzt geplante Gebäude durchaus zwischen dem Dürrenbühl und dem Gierenbach einfügen würde.

Auf Antrag von Werner Hofstetter stellten die Ausschussmitglieder die Entscheidung zunächst zurück. Sie wollen zunächst die Vergleichszahlen hinsichtlich der Grundflächenzahl aus den angrenzenden Baugebieten kennen, bevor sie entscheiden.