Überflieger aus dem Allgäu: Wie Janik Haberer mit Union Berlin die Bundesliga und Europa aufmischt

Vor den Topspielen gegen Ajax und Bayern: Fußballprofi Janik Haberer über den Höhenflug von Union Berlin, seine Rolle und das neue Saisonziel in der Bundesliga.

23.02.2023 | Stand: 11:03 Uhr

In der Jugend spielte er für den FC Wangen, den FV Ravensburg und den FC Memmingen, jetzt mischt er mit Union Berlin die Bundesliga auf. Nachdem Janik Haberer den SC Freiburg im Sommer nach sechs Jahren Richtung Hauptstadt verlassen hatte, entwickelte er sich beim Überraschungsteam aus Köpenick schnell zum unverzichtbaren Stammspieler im zentralen Mittelfeld (fünf Tore, eine Vorlage). Vor den wichtigen Spielen gegen Ajax Amsterdam in der Zwischenrunde der Europa League am Donnerstag (/RTL) und dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) spricht der 28-Jährige über die Gründe des Erfolgs und neue Ziele.

