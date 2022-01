Triathletin Aléna Kersten ist am Sonntag bei „Frag’ doch mal die Maus“ mit Eckart von Hirschhausen zu sehen. Wie sie den Dreh erlebt hat.

Von sz

28.01.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Die Wangenerin Aléna ist bei der Fernsehshow „Frag’ doch mal die Maus“ mit Moderator Eckart von Hirschhausen dabei. Die heute 15-Jährige reichte vor beinahe einem Jahr eine Frage ein, die die Fernsehmacher überzeugte. Sie wollte wissen, was passiert, wenn eine Radkolonne zu schnell an einem Blitzer vorbei fährt. Die Sendung wird am Samstag, 29. Januar, ab 20.15 Uhr im Ersten (ARD) ausgestrahlt.