Alexander Zverev trägt sich ins Goldene Buch von Weiler ein

Alexander Zverev, sein Bruder Micha und seine Partnerin Sophia Thomalla tragen sich ins Goldene Buch ein - und bringen Weiler auch einen großen Mehrwert.

06.12.2022 | Stand: 08:08 Uhr

Dass prominente Persönlichkeiten dort, wo sie aufkreuzen, für viel Aufmerksamkeit sorgen, ist bekannt. So war es auch am Freitag in Weiler, wo Tennisstar Alexander Zverev mitsamt seiner Familie und Lebenspartnerin Sophia Thomalla im Hotel Tannenhof in Weiler zu Gast waren. Wie berichtet, trat der 25-Jährige zuerst in einem Showmatch gegen Bruder Mischa an, später gab es einen glamourösen Galaabend, bei dem der Olympiasieger von 2021 für seine neue Stiftung, die „Alexander Zverev Foundation“, warb.

