So reagieren Lindenberger Politiker auf den gescheiterten Bürgerentscheid zum Nadenberg

Die Stadt Lindenberg kann am Verkauf des Nadenberg-Areals festhalte. Wie geht es nun weiter? Das sind die Stimmen am Tag danach.

06.12.2022 | Stand: 12:45 Uhr

Lindenberg hat entschieden – und keiner Seite so richtig zugestimmt. Die Bürgerinitiative hat zwar überall die Mehrheit bekommen, ist aber am Quorum gescheitert. Die Stadt und der Stadtrat hingegen haben kaum explizite Zustimmung zum geplanten Verkauf des Nadenberg-Areals erhalten. Wie ist das Ergebnis also einzuordnen – und wie geht es weiter? Das sind die Stimmen am Tag nach dem Bürgerentscheid.

