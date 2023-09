Alle Vereine in Niederstaufen unter einem Dach?

Die Vereine könnten ein gemeinsames Zuhause am Dorfplatz in Niederstaufen bekommen. Für das 2,8-Millionen-Euro-Projekt gibt es aber noch Hürden.

09.09.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Noch ist nichts beschlossen. Aber auf dem Weg zu einem Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus beim Dorfplatz in Niederstaufen sind inzwischen einige Meilensteine gesetzt worden. Dies wurde in der Bürgerversammlung der Gemeinde Sigmarszell deutlich. Insbesondere für die Grundstücksfrage scheint sich eine Lösung abzuzeichnen – unter der Voraussetzung, dass in diesem Bereich ein Baugebiet entwickelt wird.

