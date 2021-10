Alles per Tablet: Gemeinderat in Heimenkirch will künftig auf Papier verzichten

Der Gemeinderat in Heimenkirch befasst sich mit einem Ratsinformationssystem. Einen Beschluss fasst das Gremium aber noch nicht.

Die Gemeinde Heimenkirch wird in absehbarer Zeit ihre Gemeinderatsmitglieder nicht mehr per Post zur Sitzung einladen. Sowohl die Tagesordnung als auch sämtliche Unterlagen werden künftig über ein Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Patricia Schwarz von der Gemeindeverwaltung stellte dem Gremium jetzt das Produkt vor, das sie gemeinsam mit Verwaltungsleiter Anton Volkwein unter mehreren als am geeignetsten erachtet hat.

Die Absicht, künftig ein digitales System zu nutzen, erklärten alle Gemeinderatsmitglieder in ihrer Sitzung, einen Beschluss fassten aber noch nicht.

Aktuelle Zahlen und Kommentare unter Sitzungsinfos sind digital für Heimenkircher Rat möglich

Patricia Schwarz begründete dem Gremium, warum das Produkt der Firma Kommune Aktiv in ihren Augen überzeugt. Sie nannte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso wie den Aufbau und die Verständlichkeit des Systems und stellte die Handhabung per Beamer vor. Unkompliziert können Gemeinderatsmitglieder Ladungen, Tagesordnungen und ergänzende Sitzungsinformationen öffnen, sie haben auch die Möglichkeit Kommentare in die digitalen Unterlagen einzufügen – für andere sichtbar oder auch nicht. In dem System sind Sitzungsprotokolle hinterlegt, hierzu gibt es eine Suchfunktion nach Stichworten. Nach Einschätzung von Bürgermeister Markus Reichart wäre es sinnvoll, auf dieser Plattform Gemeinderatsmitgliedern weitere Infos und Dateien zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise zur Kostenentwicklung des Projekts „Sonne“. Um aktuelle Zahlen hierzu hatte bei der Sitzung Tobias Lau gebeten.

Zusätzlich zum Ratsinformationssystem ist ein Bürgerinformationssystem Teil des Produkts. Dieses bietet Bürgerinnen und Bürgern freilich nur den Zugang zu öffentlichen Tagesordnungen, Unterlagen und Informationen.

Vor einem Beschluss will Gemeinderat Fragen zum Ratsinformationssystem klären

An Kosten fallen für die Gemeinde bei diesem System in den ersten fünf Jahren rund 22.000 Euro an. Darin enthalten ist ein Zuschuss in Höhe von 200 Euro für jedes Ratsmitglied, um sich ein Endgerät, beispielsweise ein Tablet, anzuschaffen. Maria Kempter schlug vor, dass die fünf Frauen und Männer des Gremiums, die als Kreistagsmitglieder bereits ein digitales Informationssystem nutzen und hierfür auch einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro vom Landkreis erhalten haben, ihren Betrag den anderen Heimenkircher Gemeinderäten zur Verfügung stellen.

Einen Beschluss fasste das Gremium noch nicht. Bürgermeister Markus Reichart schlug stattdessen vor, dass die Verwaltung die Anregungen und Fragen aus dem Gemeinderat bis zu einer der nächsten Sitzungen aufbereitet und mit dem Anbieter bespricht. Dann soll die Entscheidung auch formell fallen.

