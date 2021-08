Allgäuer Deutschrock-Band „Grenzen|Los“ versetzt 300 Fans in Begeisterung

Unter dem Motto "Überfällig hoch 3" laden drei Rockbands zum Festival ein. Trotz Auflagen genossen die Gäste Partystimmung und feierten ausgelassen.

24.08.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Gut 300 Rockfans haben am Samstag mit drei Bands ein Deutschrock-Festival auf dem Ellhofener Sportplatz gefeiert. Der Abend stand unter dem Motto „Überfällig Hoch 3“. Neben den „Willkuer“ aus dem Neckar-Alb-Gebiet und „Ampex“ aus der Region Wittgeenstein versetzten vor allem die Allgäuer von „Grenzen|Los“ das Publikum in Begeisterung. Viele der Besucherinnen und Besucher trugen Fanklamotten der Oberallgäuer Band, einige kamen in zünftigen Lederhosen. Bis zu den Bänken mussten die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen, bestuhlt war mit großzügigen Abständen. Trotz der Auflagen sorgten die Musiker für Partystimmung.

Endlich wieder Festival! Bild: Florian Wolf

Viele Menschen feierten ausgelassen, einige tanzten im Bereich zwischen Bühne und Mischpult, während die Atmosphäre im hinteren Teil des Geländes eher an ein gemütliches Grillfest erinnerte.