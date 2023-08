Braunvieh trifft auf den portugiesischen Granit

Mariä Himmelfahrt ist Mitte August ein Feiertag. Auch in Isny, aber dort wird der Allgäu Tag gefeiert.

02.08.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Isny im Allgäu feiert an Mariä Himmelfahrt den Allgäu Tag: Dann trifft Braunvieh auf den portugiesischen Granit des neugestalteten Marktplatzes. Dabei wird die Region mit Brauch und Tracht, Kraut und Käs, sowie Kunst und Handwerk gefeiert.

Wann beginnt der Allgäu Tag in Isny?

Am Dienstag, 15. August 2023, geht es ab 9 Uhr los. Bis 18 Uhr ist dann einiges geboten.

Das ist am Allgäu Tag in Isny 2023 geboten - Programm

Beim Regionalmarkt gibt es heimische Erzeugnisse wie Milch und Käse. Und Kräutern, Bienen und anderen Naturthemen werden am Allgäu Tag Aktionen und Vorführungen gewidmet. Gleichzeitig wird der Allgäuer Brauchtum musikalisch präsentiert mit Alphornblässern, Kontrabass und Akkordeon.

Für die Kinder gibt es eine Allgäu Olympiade, bei der diese unter anderem Holz sägen dürfen, Käse probieren dürfen oder gar eine Kuh melken können. Und dann gibt es noch die Kräuterboschen: Wie werden diese gebunden, was hat es mit diesen auf sich und wer will kann sich auch einen kaufen. Und der Isnyer Einzelhandel beteiligt ebenfalls mit am Allgäu Tag mit geöffneter Gastronomie.

So kommt man nach Isny im Allgäu

Von Kempten aus fährt man die Bundesstraße 12 rund 30 Kilometern nach Osten. Dann folgt man der Beschilderung nach Isny.

