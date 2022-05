Beim "Allgäuer Filmfeschdival" geht's um die Goldene Nuss

Beim "Allgäuer Filmfeschdival" flimmern am 21./22. Mai 16 Streifen über die Leinwand – mit Untertiteln in Englisch und Ukrainisch. Auch Filmemacher sind da.

13.05.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Viele Stunden voller Spannung und Nachdenklichkeit, Spaß und Emotionen verspricht das „Allgäuer Filmfeschdival“, das am Wochenende 21./22. Mai in der Alten Turnhalle Heimenkirch zum siebten Mal über die Bühne geht. Die Festivalmacher wollen so vielen Menschen wie möglich anregende Stunden bereiten: Filmverrückten wie Familien, Allgäuerinnen, Zugezogenen und internationalen Gästen, vor allem auch Geflüchteten aus der Ukraine.

