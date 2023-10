Allgäuerin wohnt seit zehn Jahren in Schweden: Über das Leben in dem Land

Scheideggerin Svenja Schuster lebt in Göteborg - und führt dort sie ein Leben zwischen „Brezen und Zimtschnecken, zwischen Pumuckl und Pippi Langstrumpf“.

Von Sabine Zoller

07.10.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Schweden ein Land mit atemberaubender Natur, reicher Kultur und weltweit bewundertem skandinavischen Design und Lebensstil ist zur Heimat von Svenja Schuster geworden. Seit einem Jahrzehnt lebt die in Scheidegg aufgewachsene Allgäuerin in Göteborg, einer der aufregendsten Städte an Schwedens Westküste. Ihrer alten Heimat ist sie aber nach wie vor verbunden. Aktuell ist sie im Allgäu. „In unserer Familie leben wir zwischen Brezen und Zimtschnecken, zwischen Pumuckl und Pippi Langstrumpf“, sagt Svenja Schuster.

