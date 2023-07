Allm on Air: Was Besucher wissen müssen

Am Samstag steigt wieder das Festival in Scheidegg-Allmannsried. Mitorganisator Magnus Feßler beantwortet wichtige Fragen.

29.06.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Das Open-Air hat sein festes Stammpublikum: Unter dem Motto „Feiern, bis der Berg bebt“, steigt am Samstag, 1. Juli, das „Allm on Air“ im Scheidegger Ortsteil Allmannsried. Erwartet werden wetterabhängig 1500 bis 1800 Besucher, sagt Magnus Feßler vom Veranstalter Music Cooperation.

Wann beginnt das Festival und wer tritt auf?

Start ist um 19 Uhr. Bis 20 Uhr gibt es ermäßigten Eintritt (zwölf statt 17 Euro). Auf der Bühne zu sehen sein werden Blink Day und Lost Eden, die sich als die „geilste Band der Welt“ bezeichnet. Ausgezeichnet mit dem „German Music Performance Award“ hat Lost Eden circa 70 Auftritte im Jahr. Karten gibt‘s an der Abendkasse – es sind One-Way-Tickets. Wer also das Festivalgelände verlässt, ist draußen.

Wie kommen Besucher zum Festivalgelände?

Entweder mit dem Auto. Dafür stehen vor Ort ausreichend Parkplätze zur Verfügung, sagt Magnus Feßler. Zudem gibt es einen Bus-shuttle, den Open-Air-Besucher kostenlos nutzen können. Er verkehrt auf zwei Routen. Bus Nummer eins fährt jeweils zur vollen Stunde beginnend um 18 Uhr in Weiler an den Kastanien. Anschließend hält er in Heimenkirch (Turnhalle, 18.10 Uhr), Mellatz (Gasthof 18.15 Uhr), Lindenberg (Kirche, 18.25 Uhr) und Scheidegg (Parkplatz, 18.35 Uhr). Bus Nummer 2 fährt ebenfalls stündlich mit Beginn um 18.30 Uhr in Niederstaufen (Post). Danach geht es über Opfenbach (Volksbank, 18.35 Uhr), Lindenberg (Kirche, 18.45 Uhr) und Scheidegg (Parkplatz, 18.55 Uhr) nach Allmannsried. Zurück geht es ab 0 Uhr beziehungsweise 0.30 Uhr. Die Haltestellen werden dabei in umgekehrter Reihenfolge angefahren. Der Shuttleverkehr endet um 3 Uhr.

Was ist bei schlechtem Wetter?

„Allm on Air“ findet bei jedem Wetter statt. „Wir machen in jedem Fall das volle Programm“, kündigt Magnus Feßler an. Bei Regen wird es Überdachungen geben, zudem gibt es Platz in der Stadlbar und der Veranstalter hält auch einige Regenponchos bereit.

Gibt es ein offizielles Ende?

Nein, die Partynacht endet in Allmannsried traditionell mit den ersten Sonnenstrahlen am Sonntagmorgen.

Darf auf dem Gelände übernachtet werden?

Ja, das ist nach wie vor möglich. Wer will, kann im Campingbus übernachten oder sein Zelt aufschlagen, sagt Magnus Feßler

Was ist mit dem Jugendschutz?

Unter-18-Jährige müssen einen Partypass vorweisen. Sie dürfen zudem nur bis Mitternacht auf dem Festivalgelände bleiben. Das gilt auch für Jugendliche, die in Begleitung von Erwachsenen kommen. Alle unter 18 zahlen dafür nur den ermäßigten Eintritt von zwölf Euro. Auf der Party ist Security anwesend.

Wer ist Veranstalter?

Allm on Air ist aus dem Allmannsried Sommernachtsfest hervorgegangen, das der ortsansässige Motorradclub über Jahre hinweg veranstaltet hatte. Mittlerweile ist die Scheidegger Music Cooperation Veranstalter. Im Hintergrund dabei sind aber noch viele Angehörige des MC Allmannsried.

Infos unter www.allm-on-air.de