Musik, Poesie und eine Kochshow in Lindenberg

Philipp Unsinn und Schüler des Gymnasiums Lindenberg haben ein Minifestival auf dem Kulturboden veranstaltet. Eine Band steht zum allerersten Mal auf der Bühne.

14.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Der Begriff Allotria ist Altgriechisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie: „alles, was den Menschen vom Eigentlichen ablenkt.“ Anders gesagt: Zerstreuung, Albernheiten oder Unfug. Damit ist Allotria genau das richtige Motto für einen Abend, an dem drei ganz unterschiedliche Bands, eine Poetin und zwei Showköchinnen auf der Bühne stehen.

Der Lehrer Philipp Unsinn hat den Abend auf dem Kulturboden mit Schülern des Gymnasiums Lindenberg organisiert. Zwei von ihnen, Peter Krop und Philipp Krönig, übernehmen die Moderation –„freiwillig“, betonen sie, werfen dabei aber einen vielsagenden Blick auf ihren Lehrer.

Das Lindenberger Gymnasium veranstaltet das Allotria-Festival.

Das Programm beginnt mit der Poetin Eva-Caroline Dornach aus Kempten. Sie trägt einen Text vor, der von ihren tiefblauen Augen, einer Schüssel voller Beeren und einem Küchentisch handelt. Zwischen den Zeilen geht es jedoch um ihre verstorbene Oma Anna.

Anschließend findet die Verleihung des Theaterpreises statt. Samian Engel erhält den goldenen Notenschlüssel für mehrere Rollen in Theaterstücken und in einem Film sowie für einen selbst geschriebenen Text. Auch Malte Dostal, der an dem Abend nicht selbst da sein konnte, erhielt einen Preis.

Vier Wochen nach der Gründung spielt die Band Chaos³ schon live auf der Bühne.

Für die Band Chaos³ ist es der allererste Bühnenauftritt überhaupt. Bild: Judith Schneider

Danach hat die Band Chaos3 ihren Auftritt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Anna Bayer, Elias Hagspiel und Josef Tröbersberger gemeinsam auf der Bühne stehen. Und dann direkt vor 120 Gästen.

Die drei Zwölftklässler machen erst seit vier Wochen zusammen Musik. „Wir waren schon aufgeregt“, sagt Anna Bayer nach dem Auftritt, „aber ab dem zweiten Lied hat das nachgelassen.“ Die Lieder, die Chaos3 spielen, haben sie selbst geschrieben.

„Mir gefällt’s in dieser Stadt nicht so sehr wie zuhaus’, alles was ich will, ist mal wieder raus“, ist der Refrain eines Songs über das geliebte Dorfleben und die Stadt, die „so gar nicht unser Ding ist“, wie Elias Hagspiel erzählt.

Nachdem Chaos3 ihren letzten Song beendet haben, ertönen sofort Rufe nach einer Zugabe. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Elias Hagspiel nach dem Auftritt.

Doch anders als der Bandname vermuten lässt, bleiben die drei sehr professionell und spielen kurzerhand einfach einen ihrer Songs ein zweites Mal. „When the moon shines bright in the middle of the night“ bleibt so als Ohrwurm den ganzen Abend im Kopf. Beim Herbstkonzert des Gymnasiums Lindenberg am 24. November, wird die Band erneut auftreten.

Eine Kochshow, die langsamer, aber dafür viel lustiger ist als Fernsehkochshows

Die Kochshow von Lea Leising und Helena Heumüller ist zwar langsamer, aber dafür viel lustiger als Fernsehkochshows. Bild: Judith Schneider

Anschließend präsentieren Lea Leising und Helena Heumüller eine Kochshow. Drei verschiedene Brotaufstriche bereiten sie auf der Bühne zu.

Im Gegensatz zu hektischen Fernsehköchen, die durchgehend quasselnd fünf Dinge gleichzeitig machen, gibt es hier immer wieder Momente, in denen nur das Brummen des Pürierstabs oder das Knarzen der Pfeffermühle zu hören ist. Das bringt nicht nur das Publikum, sondern auch die beiden Köchinnen selbst zum Lachen.

Auch kleine Fauxpas, wie ein schwer zu öffnendes Joghurtglas oder eine fast unzerdrückbare Avocado sorgen für Unterhaltung. Das Fazit bei der Verkostung ist trotzdem einstimmig: „sehr lecker“.

Zum Abschluss gibt es Liebeslider und Tanzmusik.

Die Freibierlätschn animieren mit ihren flotten Songs einige Gäste sogar zum Tanzen. Bild: Judith Schneider

Nach einer Pause, in der das Publikum die eben bereiteten Brotaufstriche und andere Köstlichkeiten des P-Seminars „Streetfood“ des Lindenberger Gymnasiums probieren kann, tritt die Band EinerZuWenig auf. Andy Mors, Roland Immler und Tobias Müller kommen ursprünglich aus Lindenberg.

„Es war eine Herausforderung, Lieder zu finden, die wir alle noch spielen können, das sind fast nur kitschige Liebeslieder“, sagt der Sänger und: „Wir würden nicht jede Textzeile wieder so schreiben.“ Trotzdem singen sie die Songs mit einer solchen Inbrunst, als hätten sie die Zeit zu ihren ersten Auftritten zurückgedreht.

Die letzte Band Freibierlätschn spielt flottere Musik und bringt damit einige der Gäste sogar auf die Tanzfläche.