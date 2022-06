Alpauftrieb im Westallgäu: 200 Schumpen der Lindauer Weidegenossenschaft am Berg angekommen

Für 200 Schumpen der Lindauer Weidegenossenschaft beginnt am Hochgrat die Sommerfrische. Welche Tiere unter sich bleiben.

04.06.2022 | Stand: 05:53 Uhr

Genau 200 Schumpen verbringen den Sommer auf den drei Alpen der Lindauer Weidegenossenschaft am Hochgrat. Am frühen Freitagmorgen luden die Landwirte sie auf ihren Höfen im Westallgäu in Viehtransporter. In den Lastwagen ging es für die Tiere dann bis zur Talstation der Hochgratbahn. (Lesen Sie auch: Bauern in Heimenkirch: neue Wege der Milchwirtschaft)

Unter lautem Schellengeläut liefen die Schumpen, begleitet von den Landwirten, zunächst zur Alpe Unterstieg hinauf. Dort nahm Hirte Willi Wetzel die Tiere in Empfang.

Kleine Gruppen am Hochgrat

Nach einer Parasitenbehandlung ging es für die Schumpen dann weiter auf die verschiedenen Bergwiesen.

Auftrieb am Hochgrat Genau 200 Schumpen verbringen heuer den Sommer auf den drei Alpen der Lindauer Weidegenossenschaft am Hochgrat

Freilich grasen nicht alle 200 Tiere auf der gleichen Weide, sondern in kleineren Gruppen verteilt. So sind etwa die Bio-Tiere unter sich. Das Jungvieh der Weidegenossenschaft Maierhöfen zog bereits am Dienstag auf die angrenzende Unterlauchalpe.

