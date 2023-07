Deutsche Fliesenleger um den Sigmarszeller Manuel Karg holen Silber

Eigentlich wollte der 21-Jährige beim Wettkampf beim Alpencup in der Schweiz gewinnen, am Ende wurde es der zweite Rang. Welches Team den Sieg geholt hat.

16.07.2023 | Stand: 07:55 Uhr

Das deutsche Fliesenlegerduo um den Sigmarszeller Manuel Karg hat beim PCI-Alpencup in der Schweiz den Sieg knapp verpasst. Der 21-Jährige und sein Mitstreiter Lukas Schmittlutz mussten sich bei dem Wettbewerb, der Ende Juni in Dagmarsellen (Kanton Luzern) ausgetragen wurde, dem Team aus Österreich geschlagen geben. Dritter wurde Frankreich. „Es war wie schon in den Jahren zuvor ein spannender Wettkampf der Fliesenleger und am Ende ein ganz enges Rennen“, resümiert der Veranstalter, die PCI Augsburg GmbH. Bei der Auswertung der Aufgabe durch die Fachjury seien die 22-jährige Sara Sinhuber aus Gföhl und Florian Gruber (20) aus Irdning hauchdünn vorne gewesen. Der Wanderpokal geht damit wie schon im vergangenen Jahr in die Alpenrepublik.

„Es war anstrengend und wir mussten alles geben“, zieht Manuel Karg eine Bilanz. Eigentlich hatte er den Sieg holen wollen, aber dennoch ist er Stolz auf das Resultat. Ähnlich sieht das Bundestrainer Tim Welberg: „Zum perfekten Ergebnis fehlte nicht viel.“

Junge Handwerker kommen international zusammen

Ziel des PCI-Alpencups ist es, junge Handwerker im Rahmen der Nachwuchsförderung zu unterstützen, ihnen die Möglichkeit zu geben, international zusammenzukommen und sich untereinander in ihrer Leistung messen zu können. Das Wettkampfhandwerken bedeute enormen Stress, berichtete der Sigmarszeller Manuel Karg kürzlich, man könne aber auch viel dabei lernen. So verbessere er das eigene Arbeiten etwa in puncto Schnelligkeit und Genauigkeit. Positiver Nebeneffekt sei das Netzwerk, das man sich aufbaue.

Das gilt auch auf nationaler Ebene, wo der 21-jährige Geselle, der bei Fliesen Breyer in Sigmarszell arbeitet, Teil der Nationalmannschaft ist. Das bietet ihm die Möglichkeit, etwa einmal im Monat im Kreis des Teams für eine Woche zu trainieren. Aktuell befindet er zum Training bei Emsdetten, wie Thomas Wolter vom Fachverband Fliesen und Naturstein berichtet.

Lesen Sie auch: Jeder dritte Handwerksbetrieb im Westallgäu könnte ausbilden

Seine Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger hat Karg im vergangenen Sommer erfolgreich beendet. Dass er talentiert ist, hat er auch schon bei der Deutschen Meisterschaft mit einer Silbermedaille bewiesen. Und die holte er nun auch im Duo beim Alpencup. Insgesamt bei dem Wettbewerb dabei waren neun Zweiermannschaften – neben den drei Teams auf dem Podium waren das die Schweiz, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Tschechien.

Jedes musste eine Aufgabe lösen, die sich laut Mitteilung am Niveau der Weltmeisterschaften beziehungsweise der Europameisterschaften orientierte. Es galt, in insgesamt zwölf Stunden eine Badezimmerecke zu gestalten. Konkret ging es darum, eine Wand mit Riemchen im Fischgrätmuster diagonal zu verlegen.

Hintertür für die EM?

Dabei kam es besonders auf die Genauigkeit der Schrägschnitte an. Im Duschbereich war eine Sitzbank mit Mosaik zu verkleiden. Wichtig war dabei, einen planebenen Verlegeuntergrund herzurichten, damit das Mosaik optisch sauber aufgeklebt werden konnte. Des Weiteren mussten großformatige Wand- und Bodenfliesen mit exaktem Fugenbild und planebener Oberfläche hergestellt werden. Beim Verfliesen des Waschtisches war absolute Präzision beim Zuschneiden der Teilstücke notwendig. Das Gefälle im Duschbereich wurde mit einem Estrich hergestellt.

Die Teilnehmer mussten beim Alpencup eine Badezimmerecke gestalten Bild: Thomas Wolter

Bei der Qualifikation für die Europameisterschaft in diesem Jahr im polnischen Danzig hat Manuel Karg gegenüber Robin Liebler indes den Kürzeren gezogen – allerdings gibt es laut Thomas Wolter noch eine Hintertür: Er ist nämlich Ersatz für den EM-Fahrer, sollte dieser kurzfristig ausfallen. Sein ganz großes Ziel ist nun die WM, die im kommenden Jahr ansteht. Davor ist er wie alle Teilnehmer des Alpencups im Spätjahr bei einem internationalen Wettkampf in Guangzhou in China eingeladen.