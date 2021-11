Der neue Kreisverkehr in Lindenberg ist fast fertig. In einer Woche soll der Verkehr wieder über die B308 rollen. Aktuell ist in der Stadt aber Geduld gefragt.

03.11.2021 | Stand: 19:33 Uhr

Halbzeit bei der Vollsperrung der B 308, der Queralpenstraße in Lindenberg im Bereich der Einmündung der Staufner Straße. Seit 20. September lässt das Staatliche Bauamt Kempten die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umbauen. Bis Ende nächster Woche sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass der Verkehr wieder rollen kann – und das wohl auf der endgültigen Deckschicht. Das hätte allerdings beinahe nicht geklappt.